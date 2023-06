La piazza di San Giorgio a Cremano esplode di gioia azzurra

La gioia al rigore trasformato in rete da Osimhen. Poi l'esultanza al 2-0 di Simeone. Infine, l'entusiasmo incontenibile al termine dell'ultima partita di campionato del Napoli contro la Sampdoria, nella serata in cui gli azzurri alzano la coppa di Campioni d'Italia: a San Giorgio a Cremano, nella piazza piena davanti al maxischermo allestito per seguire le fasi finali della partita e la festa dello scudetto, si continua a celebrare l'impresa dei ragazzi di mister Spalletti.