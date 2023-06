L'amore buio

“Tutte le notti di un giorno”, di Alberto Conejero, fu tradotto nel 2020 su commissione dell'Istituto Cervantes di Napoli, letto 3 anni fa nel Campania Teatro Festival. Ora è stato rappresentato, per la prima volta, con la regia di Manuel Di Martino. Un giorno che è forse un'intera vita, le notti che sono oscurità ricorrenti. Samuel è un giardiniere che ha trascorso l'esistenza nell'attesa e nel silenzio, perché alle piante piace solo il respiro. Silvia appare all'opposto sfrontata, sovraesposta, alla deriva. “Ma deve in realtà nascondere la sua incapacità a stabilire relazioni profonde per un trauma del passato, deve perciò ingannare se stessa e il suo corpo” spiega l'interprete Marina Sorrenti. Solitudini, legami recisi, traumi inconfessabili. Sul mistero di un corpo scomparso si snoda il crescendo di dolore, desideri, bisogno e impossibilità di amare in un luogo che è territorio comune, una serra. “Un luogo claustrofobico ma che per i 2 personaggi è anche di rinascita, come per un cactus che sopravvive a tutto e resistenza è la parola chiave” dice Claudio Di Palma, che interpreta Samuel.