L'appello dei centri anti violenza: "Donne, denunciate per salvarvi"

La violenza sulle donne resta una terribile emergenza. Spesso non è facile trovare una via d'uscita dall'inferno domestico. La strada migliore è rivolgersi ai centri anti violenza da cui arriva l'appello a denunciare sempre le situazioni difficili nelle quali ci si trova in ambito familiare.

Nel servizio le interviste a Raffaella Ruocco, della cooperativa sociale Proodos e a Nicola Anaclerio, direttore dell'Aambito territoriale Napoli 30.