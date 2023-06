Le opere di Capodimonte incantano al Louvre

Apre ufficialmente alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente francese Emmanuel Macron la mostra evento dei capolavori del museo di Capodimonte in prestito al Louvre. Per la prima volta nella sua storia, il museo parigino ospita nelle sue sale le opere di un altro museo, rivoluzionando l'esposizione permanente per l'incontro tra le due più grandi collezioni di arte italiana al mondo.

Nel servizio l'intervista a Sylvain Bellenger, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte.