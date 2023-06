Le pagine della Terra, al via il premio per la letteratura green

Sulla nave scuola Palinuro il primo incontro di una campagna internazionale sulla transizione ecologica targata Marevivo, in collaborazione con la Marina Militare e la Fondazione Anton Dohrn.

Su una vera e propria fuoriserie galleggiante la presentazione del primo premio letterario 'Le pagine della Terra' per il romanzo e la letteratura green, ideato da Claudio Cutuli e Vera Slepoj e con presidenti di giuria Ermete Realacci ed Enrico Vanzina.

La cultura per parlare di ecologia. Le iscrizioni al premio sono aperte fino al 30 luglio. Tre saranno i finalisti. Premiazioni a settembre a Pompei.



Nel servizio le interviste a: Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Anton Dohrn; Rosalba Giugni, presidente di Marevivo; Claudio Cutuli, ideatore del premio letterario.