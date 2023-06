Lettere, arrestato 43enne che picchiava una donna

L'ha picchiata, insultata e minacciata, ricorrendo anche a un colpo di pistola, fortunatamente caricata a salve. Ma quando ieri sera ha tentato un'ultima volta di conquistarla presentandosi nei pressi della sua abitazione ha trovato i Carabinieri della stazione di Lettere, nel napoletano, ad arrestarlo. L'uomo, un 43enne ora ai domiciliari in attesa di giudizio, aveva iniziato a vessare la donna sin dallo scorso mese di gennaio. Solo la chiamata della vittima al 112 ha posto fine all'incubo. I militari che lo hanno fermato hanno recuperato l'arma, nascosta nella sua auto dopo lo sparo, e perquisito la sua abitazione. In casa aveva 10 piante di cannabis, un bilancino di precisione e 1 grammo e mezzo di marijuana già confezionata.

Il 43enne è finito in manette per atti persecutori, ed è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.