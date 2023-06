La lotta per sconfiggere le epidemie in un libro di Arnaldo D'Amico

La storia di come la medicina abbia faticosamente abbracciato il metodo scientifico nella plurisecolare battaglia dell'umanità contro le malattie infettive. Questo il tema al centro del libro di Arnaldo D'Amico pubblicato da Il Saggiatore.

Il travagliato viaggio per sconfiggere le grandi epidemie come la peste, il tifo e il colera prende anche la forma di una narrativa quasi da romanzo, ricco di aneddoti e passaggi curiosi, per un'opera che, come afferma l'autore, mette in fila tutto ciò che ha ostacolato il progresso medico.

Nel servizio l'intervista all'autore del libro.