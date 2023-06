Licola, all'istituto agrario è di scena il Country Festival

Fra la via Domiziana e il West. L'antica strada romana diretta verso Pozzuoli attraversa il grande parco che circonda l'istituto agrario Giovanni Falcone di Licola. Ed è qui che la dirigenza della scuola, gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico non docente hanno organizzato la tre giorni del Country Festival, cibo e convivialità in stile americano per mettere in mostra il meglio della produzione a chilometro zero. Anche un modo per far capire ai giovani che escono dalle scuole medie che l'agrario è una scuola che dà molti sbocchi professionali.



Nel servizio le interviste alla dirigente scolastica, Rossella Tenore, e a uno studente, Giuseppe Schiano Di Cola.