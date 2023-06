Lino Guanciale al Campania Teatro Festival

E' una scenografia teatrale imponente e pacchiana, quella dei funerali di napoleone, consentiti quasi 20 anni dopo la morte, il 15 dicembre 1840, con il ritorno delle spoglie a Parigi.Tra la folla,in una giornata nevosa, Victor Hugo.Descrive le statue colossali che sembrano di marmo ma sono di gesso, gli addobbi incompleti, la volgarità dei deputati. In “Napoleone la morte di Dio”, le parole di Hugo si sovrappongono a quelle di un uomo ,non importa chi sia, che della morte e della perdita di un padre racconta invece la dolorosa, struggente verità. “Che si tratti di padri della Storia con la S maiuscola o di padri della nostra storia personale è lo stesso” dice l'interprete Lino Guanciale .Il suo sodalizio teatrale con il regista e drammaturgo Davide Sacco continua, in un lavoro che rimanda ad Amleto come ad Edipo. “La caduta dei titani e la perdita dei padri sono temi costanti nel mio percorso” dice Sacco che lavora ora a un Amleto per il 2024. Applaudtisimo Lino Guanciale al Politeama nella città che ha conquistato con il ruolo di Luigi Alfredo Ricciardi e che ora guarda un po' con gli occhi del commissario.