L'omicidio di Frederick. "L'uomo è morto per le percosse subite"

La conferma è arrivata dai risultati dell'autopsia. Sono state le violente percosse ricevute a provocare la morte di Frederick Akwasi Adofo, il quarantatreenne senzatetto di origini ghanesi, ammazzato lo scorso 19 giugno a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Un omicidio efferato e brutale. In carcere, dopo le indagini dei Carabinieri che si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono finiti due ragazzi di 16 anni, che devono rispondere di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ad accertare che il decesso è stato causato dai calci e dai pugni inferti alla testa e all'addome dell'immigrato è stato l'esame autoptico, durato circa un'ora e mezza, ed eseguito nell'Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli, dal medico delegato dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. A Pomigliano d'Arco nessuno si dà pace per l'assurda morte di Frederick. Uomo cordiale, affabile e sorridente, il quarantatreenne era apprezzato e benvoluto da tutti. Ora che l'autopsia è stata eseguita, potranno celebrarsi i funerali. Le spese saranno sostenute dal Comune.