Il mare negato di Napoli. I bagnanti chiedono più spiagge libere

Più spiagge libere a Napoli. E' la richiesta che arriva dall'associazione “Mare libero” che ha organizzato dei flash mob nella città partenopea e in altre località per rivendicare il diritto all'accesso alle spiagge senza dover necessariamente frequentare i lidi privati. Una spesa che non tutti possono o vogliono sostenere.

Nel servizio le interviste a Giuliano Esposito e Raffaele Postiglione di “Mare libero”.