L'attrice napoletana, premiata come “Icona” ai Nastri d'Argento, ricorda come da bambina venisse a Palazzo Reale in gita scolastica.

Racconta poi le aspettative che sente intorno a sè e le prossime prove: al cinema nel nuovo film di Ozpetek e in televisione con le indagini di Lolita Lobosco.