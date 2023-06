L'Università di Salerno: "L'auto esplosa non è nostra"

Le indagini sull'esplosione dell'auto di venerdì sulla tangenziale di Napoli dovranno chiarire molto. Dinamica dell'incidente, autorizzazioni a prove di emissioni su strada pubblica e misure di sicurezza. La Procura ha disposto il sequestro del veicolo sul quale era montato un Kit per la ibridizzazione - ovvero - la trasformazione del motore tradizionale in ibrido - solare. Le perizie dei tecnici dovranno stabilire se e perché ci sarebbe stata l'esplosione di una delle bombole di ossigeno a bordo - funzionali alle prove. In una nota, L'Università di Salerno chiarisce che il veicolo non è di sua proprietà,e di non essere partener del progetto Life Save. - La nota dell'Ateneo- parla di studi condotti in passato per veicoli ibridi solari, successivamente applicate con obiettivi industriali da aziende spin-off non partecipate dall'Università. "E-Pro Inn" sul sito ufficiale però risulta ancora quale spin off dell'Ateneo. Restano ancora gravi le condizioni delle due vittime che erano a bordo della vettura, la ricercatrice del CNR, Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace, giovane laureando in ingegneria meccanica - indirizzo motoristico, entrambi ricoverati all'ospedale Cardarelli di Napoli con bruciature di 3 grado su tutto il corpo.