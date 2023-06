Maiori, mare non balneabile

Preoccupazione tra gli operatori turistici di Maiori ma nessun allarmismo dopo il divieto di balneazione firmato dal sindaco in seguito ai dati degli ultimi prelievi dell'Arpac. Il provvedimento riguarda l'intero lungomare, circa un chilometro e mezzo.

A Maiori c'è una condotta sottomarina che porta i reflui cittadini prefiltrati a 200 metri dalla costa: il comune riceve inoltre, attraverso il fiume Reginna, i reflui del depuratore di Tramonti.

Tra i titolari di stabilimenti balneari c'è la speranza di una rapida revoca. Il divieto è relativo ai prelievi di una settimana fa: sforati i limiti per enterococchi intestinali ed escherichia coli. Situazione analoga ad aprile, quando l'emergenza rientrò in pochi giorni, con i valori che crollarono avvicinandosi allo zero.

In corso controlli della capitaneria di porto e dei vigili urbani.