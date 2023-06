"Mare Monstrum", in Campania record di reati

Parlano chiaro e sono sconfortanti i numeri di "Mare Monstrum", dossier con il quale ogni anno Legambiente accende i riflettori sulle aggressioni criminali a mare, spiagge e coste. Campania "maglia nera". Nel 2022 i reati accertati sono stati 1245, ben il 26,3% del totale nazionale. 989 le persone denunciate e arrestate, 496 i sequestri. E ancora: si sono contati 1.273 illeciti amministrativi (il 45,7% in più rispetto al 2021), mentre le sanzioni hanno toccato quota 1.247 ( il 42,7% in più rispetto all'anno precedente). Un quadro a tinte fosche dal quale emergono abusivismo edilizio, malfunzionamento dei sistemi di depurazione, cattiva gestione dei rifiuti, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Da Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania, un invito alle istituzioni a non abbassare la guardia davanti al fenomeno. "Fermare subito gli scarichi illegali- dice- e utilizzare al meglio i fondi del Pnrr per costruire nuovi depuratori e implementare quelli esistenti devono essere le priorità".