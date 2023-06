Mary a pezzi

Febbraio 1819: è l'ultima notte a Napoli per Mary Shelley e suo marito Percy Bysshe, il poeta, l'intellettuale, il provocatore che, con l'amico Byron, concepisce la vita come un assalto al cielo. Ma qui a parlare è solo, Mary Wollstonecraft Godwin, scrittrice, figlia della pioniera del femminismo Mary Wollstonecraft e del filosofo William Godwin. Erudice Axen interpreta, con intensità, il testo di Pier Luigi Razzano “Mary Shelley, la mia vita in pezzi". “E' un testo bellissimo, dice, che scava in profondità, dove c'è tutto di lei, un testo molto commovente”. Tre mesi prima l'arrivo in una città dalla vita furibonda che sembra l'incarnazione della felicità, un balsamo per la coppia fuggita da Londra, una rinascita dopo i vagabondaggi per l'Europa, i lutti e i drammi. Ma anche Napoli è stata solo una grande illusione. Mary ripercorre la sua vita, la madre morta 10 giorni dopo la sua nascita, conosciuta solo sui libri, gli ideali del padre, la libertà, le sfide, l'amore distruttivo per Percy. Lei, che aveva scritto Frankenstein a 19 anni, dalla morte che la insegue, dai frammenti di un'esistenza vuole ancora una volta, disperatamente, ricreare la vita.