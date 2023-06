Massimiliano Gallo: "Il nostro omaggio a Eduardo... e ora Napoli Milionaria"

Non nasconde la felicità Massimiliano Gallo, premiato ai Nastri d'Argento per Filumena Marturano. “Un orgoglio che i Nastri siano partiti da Napoli, un orgoglio riceverlo per una sfida che tutti ci avevano detto di non accettare: e adesso al lavoro per Napoli Milionaria, il gruppo di lavoro è lo stesso”.

Una riflessione sul personaggio di Domenico Soriano: “Trovo Eduardo De Filippo straordinario quando racconta le piccolezze dell'essere umano: ho voluto mettere in scena un uomo immaturo che con la paternità diventa adulto. La grandezza di Eduardo sta nel trattare temi universali come la paternità, io amo raccontare le fragilità dei personaggi, e voluto mostrare Domenico anche nei silenzi, mentre ascolta i monologhi di Filumena”.