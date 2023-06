Media e informazione: a Napoli la plenaria Erga

Le nuove tecnologie viaggiano spesso più rapide delle leggi, soprattutto nel mondo della comunicazione. Fondamentale un confronto europeo per linee guida comuni.

A Napoli la plenaria dell'ERGA, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, promosso da Agcom in occasione del mandato di presidenza italiano, con i vertici delle autorità dei 27 stati membri dell'Unione.

Trasparenza, pluralismo, correttezza dell'informazione. Lo European Media Freedom Act e il Digital Services Act sono proposte legislative finalizzate a innovare la disciplina dei contenuti audiovisivi.

Fondamentale lo scambio di esperienze legislative e applicative, soprattutto su temi attuali come la regolamentazione dei contenuti online e i sistemi di verifica dell'età da parte dei fornitori, ai fini della tutela dei minori.

Nel servizio l'intervista a Giacomo Lasorella, presidente Agcom.