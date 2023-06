Milicic si presenta: "La mia Gevi, carattere e corsa"

Brillante, preparato, ambizioso e, soprattutto, entusiasta di essere sbarcato a Napoli. Igor Milicic, il nuovo coach della Gevi Napoli, arriva dalla Serbia ma allena la Polonia, che ha clamorosamente portato alle semifinali dell'Europeo di un anno fa. Il coach, classe 76, si presenta così:

"Sono felicissimo di essere arrivato in una città splendida come Napoli, dove prima di me ha allenato Mirko Novosel, mio connazionale, che in Croazia è una leggenda. Cercheremo di allestire una squadra che abbia prima di tutto grande carattere, che sappia correre il campo e difendere di squadra. Ma ovviamente tutto dipende dal mercato, dagli atleti che riusciremo a prendere. I giocatori dell'anno passato? Li stiamo valutando, nei prossimi giorni prenderemo le nostre decisioni. Obiettivi per il campionato? Far divertire il pubblico e vincere più partite possibile, poi vedremo dove potremo arrivare".

Nello staff resta anche coach Cesare Pancotto, con il ruolo di senoir assistent. Se la Gevi è ancora in serie A lo si deve anche a lui e al suo brillante finale di stagione dopo l'esonero di Buscaglia.

L'ad Alessandro Dalla Salda, che ha quasi completato lo staff dirigenziale, sa che ora la parola spetta al mercato. L'ambizione è crescere sempre, ma con gradualità.