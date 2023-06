Mimmo Paladino, scatti dai set

L'ultimo film di Mimmo Paladino, “La divina cometa” è un viaggio nell'arte. Cinema che attraversa teatro, letteratura, pittura, fotografia con gli amici di cui il grande artista ama circondarsi come Toni Servillo, Francesco De Gregori, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Nino D'angelo e tanti altri altri. Dal primo lavoro cinematografico “Quijote” del 2006 ad oggi, sui 4 set c'è sempre stato il fotografo di scena Pasquale Palmieri che ora 90 di quegli scatti, metà a colori, metà in bianco e nero, li espone, fino al 17 settembre, a Villa Campolieto, Ercolano. In ogni sala, un elemento della cifra estetica di Paladino. Pasquale Palmieri non è solo il fotografo di scena di Mimmo Paladino ma un conterraneo e un compagno di studi dell'università. “Devo a lui, dice, la capacità di trovare la bellezza nei luoghi meno scontanti, nelle cose inaspettate”. Nella mostra curata da Maria Savarese la scena e il backstage. Un progetto della Fondazione Campania dei Festival, della Film Commission della Regione Campania, della Fondazione Mannajuolo, dell'Associazione Culturale Archivi della Memoria in collaborazione con l'Ente Ville Vesuviane.