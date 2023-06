Mondiali Under 20, stasera la finale Italia-Uruguay parla napoletano

Nell'anno dell'Argentina campione del mondo e dello scudetto conquistato dal Napoli, gli amanti della cabala non possono restare indifferenti di fronte alla sceneggiatura degli incroci della storia. Alle 23.00 (diretta su Rai2), c'è Italia-Uruguay, la finale del mondiale under 20 nello stadio argentino di La Plata intitolato a Diego Armando Maradona.

Del gioiellino Simone Pafundi, due anni fa Andrea Carnevale profetizzò: "Ha il piedino di Maradona". Il piedino - sinistro - del talento classe 2006, nato a Monfalcone da genitori napoletani, ha calciato la punizione decisiva nella semifinale contro la Corea del Sud. La nostra Nazionale non è mai riuscita a vincere un mondiale di categoria.

Presentando il match contro i sudamericani, il ct Carmine Nunziata, originario di San Gennaro Vesuviano ha detto: “Sarà una partita bella da vedere, sia noi sia loro amiamo il bel gioco e la propensione all'attacco”.

Nella rosa ci sono anche il più piccolo dei tre fratelli stabiesi Esposito, Francesco Pio, in forza alla primavera dell'Inter e il procidano Giuseppe Ambrosino, di proprietà del Napoli in prestito al Cittadella. Non ha origini partenopee invece il portiere di riserva degli azzurri, Jacopo Sassi, di proprietà dell'Atalanta e che ha disputato l'ultimo campionato di Lega pro con i tigrotti del Giugliano.