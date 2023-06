Monti Lattari, sequestro di armi nella "Giamaica italiana"

Un incensurato in manette e sequestri di proiettili, pistole e cartucce. Questo l'esito della prima operazione estiva a largo raggio dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nei Monti Lattari, zona ormai conosciuta come la "Giamaica italiana", per la coltivazione della marijuana, attività nelle mani dei clan che da tempo si contendono il traffico di stupefacenti nell'area.

La conferma delle fibrillazioni in atto dal sequestro appena portato a termine dai militari: 1 pistola calibro 38, 36 proiettili, 7 cartucce calibro 20, 4 scatole contenenti 550 grammi di polvere da sparo e attrezzatura per preparare e confezionare cartucce, completa di fermagli e cartoncini. Tutto nascosto in un bidone interrato.

"Continuum Bellum" - questo il nome dell'operazione - ha portato anche alla denuncia di un 64enne e di un 49enne di Pimonte presso la cui abitazione è stata accertata la presenza di una tettoia e di due rampe di scale realizzate senza autorizzazione in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Per compiere l'arresto e i sequestri i Carabinieri si sono avvalsi dei colleghi dello "Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria", addestrati a operare nelle zone più impervie dell'Aspromonte.