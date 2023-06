Il cordoglio della politica

Il cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi è unanime, sia pure con qualche sfumatura. Lo ricorda - commosso - Fulvio Martusciello, leader degli azzurri campani, al Parlamento europeo. Che rimarca il rapporto con Napoli. Così pure Caldoro. Come Bassolino, che sottolinea il periodo di collaborazione istituzionale.

Lo fa il Pd, nella sua interezza, con il gruppo alla Regione. Che dice con la sua morte si chiude un'era della storia repubblicana.

Roberto Fico porge le sue condoglianze alla famiglia e alla comunità politica di Forza Italia. Per Mastella il Cavaliere possedeva lungimiranza e una capacità di lettura dei tempi non usuale. E Rastrelli (Fdi) lo saluta con un "addio presidente". Così come il viceministro Ciriello che ricorda i momenti di vicinanza umana.

Nappi (Lega) ricorda il legame indelebile con Napoli e la Campania. Per De Magistris rimane severe il giudizio sull'uomo politico. E tra i tanti commenti di cordoglio spicca quello di Gigi D'Alessio: “T'aggio voluto bene”, è il ricordo del cantante. Mentre il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ha detto: “Al centro della sua azione c'è sempre stata la difesa della libertà”.