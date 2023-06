Motori: sorpresa a Sarno, c'è Charles Leclerc

Un volto notissimo, il rombo dei kart. C'è il ferrarista Charles Leclerc a vedere il cugino in pista sul Kartodromo Napoli a Sarno, nel salernitano, e a riassaporare il piacere del kart, e proprio qui su questo circuito nel 2011 Leclerc vinse il titolo mondiale in questa categoria. Oggi curioistà spasmodica per il monegasco arrivato per una giornata speciale e per gli appassionati del cavallino rampante.