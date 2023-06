Il primo murale di Maradona a Napoli

C'è un murale di Maradona che si apre alla vista di chi si avventura nei vicoli del centro storico di Napoli. No, non è quello ormai celeberrimo dei Quartieri Spagnoli. Si trova in piazzetta Sant'Alfonso e Sant'Antonio a Tarsia e vanta un record: sarebbe la prima opera di street art, la più antica, dedicata a El Pibe de Oro, nel capoluogo partenopeo.

I residenti raccontano con orgoglio questo primato. Fu realizzato nel 1987 per festeggiare la vittoria del primo scudetto, dunque tre anni prima del Maradona gigante in via Emanuele De Deo. Ma la pittura su un muro di contenimento di Palazzo Spinelli a Tarsia era ormai sbiadita, quasi impossibile ammirare i contorni del calciatore e dei trofei azzurri disegnati in questa specie di bacheca urbana. Così gli abitanti della zona di Montesanto in occasione della vittoria del terzo scudetto, hanno organizzato una colletta e chiesto a Mamadou Coulibaly, un artista di strada che dipinge lungo via Toledo, di riverniciare il murale, partendo dal progetto di Attilio Masucci, grafico e gestore di un bed and breakfast nella piazzetta.

E ora tutti sperano che il potere dell'icona di Maradona possa servire a riqualificare il quartiere e a far venire qualche turista in più, così come avvenuto ai Quartieri Spagnoli.