"Napoli a Parigi", Mattarella al Louvre per l'esposizione-evento

Un caloroso abbraccio tra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, ha aperto la mostra Napoli - Parigi. L'esposizione - evento inaugurata al Louvre dai due capi di stato, celebra fino all'8 gennaio, la bellezza di 2 patrimoni d'arte unici, quello del museo parigino e quello di Capodimonte, a confronto per la prima volta, ma non solo... è simbolo del dialogo tra due nazioni. Lo ha sottolineato prima dell'inaugurazione, davanti ai piccoli alunni italiani dell'Istituto Da Vinci di Parigi, il presidente Mattarella, affidando loro in futuro la cura di questo legame. Lo ha ripetuto nel corso della visita inaugurale, la premier dame Brigitte Macron: 'Opere - ha detto - che vanno d'accordo come i nostri Paesi". Sono 61 dipinti delle collezioni napoletane ora al museo parigino.

Tra le opere partite da Napoli capolavori di Tiziano, Caravaggio, Mattia Preti, la Crocifissione di Masaccio, l'enigmatica Antea del Parmigianino, i cartoni preparatori di Raffaello e Michelangelo.