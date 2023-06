Nel nome di Giorgio Ascarelli

Quella data, 1926, l'abbiamo vista su bandiere, striscioni, scritta sui muri e tatuata sulla pelle. Eguale dignità di memoria merita chi, quell'anno, fondò la prima Associazione Calcio Napoli, poi divenuta Società Sportiva Calcio Napoli.

Al vecchio cimitero ebraico di Napoli, l'associazione “Memoriae” - Museo della Shoah e la comunità ebraica partenopea hanno presentato una serie di iniziative in ricordo di Giorgio Ascarelli e di suo padre Pacifico, da cui ereditò la guida dell'industria tessile, entrambi sepolti nel camposanto nel quartiere di Poggioreale.

Per due domeniche al mese, da giugno a settembre, si svolgeranno visite guidate per scoprire le storie dei membri della comunità ebraica sepolti al vecchio cimitero, dove è stata allestita anche una mostra fotografica dedicata ad Ascarelli. Partirà poi un crowdfunding, una sottoscrizione popolare per sistemare il giardino e le lapidi, alcune delle quali in passato vandalizzate, e per allestire nei locali del cimitero un piccolo museo multimediale dedicato ad Ascarelli.

Durante la presentazione, arriva anche un messaggio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che annuncia la riunione in tempi brevi della commissione consiliare dedicata alla toponomastica, per intitolare a Giorgio Ascarelli, il piazzale antistante lo stadio “Maradona” e la Mostra d'Oltremare. Piazzale Tecchio porta attualmente il nome di Vincenzo Tecchio, gerarca fascista e avvocato che dopo la promulgazione delle leggi razziali, si attivò per operare l'epurazione dall'ordine del foro di Napoli, dei legali ebrei. Questione che si trascina da anni: “Se si vuole intitolarlo ad Ascarelli, ben venga - dichiara Lydia Schapirer, presidente della comunità ebraica di Napoli - ma per noi l'importante è che non si continui ad onorare il nome di Tecchio in quel luogo”.

Imprenditore e mecenate, Giorgio Ascarelli donò alla città di Napoli il “Circolo della vela e del remo” alla banchina di Santa Lucia e soprattutto a sue spese fece costruire il primo stadio per il calcio. Morì a 36 anni, pochi giorni dopo l'inaugurazione dell'impianto sportivo, che gli fu intitolato. Poi il fascismo - sull'onda del sentimento antisemita, culminato nell'emanazione delle leggi razziali - cambiò la denominazione in “Stadio Partenopeo” per evitare che la struttura fosse dedicata a un cittadino ebreo.

Di recente, in Argentina, il giornalista Claudio Della Seta ha ritrovato i nastri contenenti gli unici filmati esistenti di Ascarelli, ripreso da un parente appassionato di cinematografia, in compagnia dei suoi familiari in una villa di Posillipo.

Nel servizio le dichiarazioni di Nico Pirozzi, presidente dell'associazione “Memoriae” - Museo della Shoah e Lydia Schapirer, presidente della comunità ebraica di Napoli.