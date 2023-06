Garcia: "Napoli, sono motivato". Ora si programma il futuro: Kim ai saluti

"Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d'Italia".

Sono affidate ai social le prime parole di Rudi Garcia da allenatore degli azzurri: è lui l'erede di Spalletti, ironia della sorte proprio il tecnico che lo sostituì a Roma nel gennaio 2016.

Nei dieci giorni di colloqui con De Laurentiis ha trovato l'accordo per un contratto da circa 3 milioni netti, più di quanto guadagnasse il suo predecessore.

La sua ultima panchina risale al 9 aprile: uno 0-0 gli è costato l'esonero dell'Al Nassr, il club arabo dove gioca Cristiano Ronaldo. Rientra nel calcio d'elite dalla porta principale: la Champions League, sogno finora proibito del patron.

La sua speranza è giocarla con Osimhen, che ha affrontato da avversario in Ligue 1. Difficilmente lo farà con Kim, conteso da Manchester United e Bayern Monaco.

Una buona notizia gliel'ha data Kvaratskhelia, che ha rinunciato agli Europei Under 21 con la sua Georgia per ripartire più riposato il 14 luglio dal ritiro di Dimaro.

Dove di sicuro ci saranno Simeone, appena riscattato, e Anguissa: Garcia lo ha lanciato giovanissimo a Marsiglia, a Napoli è diventato un perno del centrocampo.