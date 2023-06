Napoli e Salernitana preparano i ritiri

Lontano l’inizio della nuova stagione calcistica, che vedrà il Napoli scudettato e la Salernitana ormai ospite abituale del salotto della Serie A, le campane preparano i ritiri. Entrambe hanno scelto la doppia fase: Dimaro e Castel Di Sangro per gli azzurri, Rivisondoli e Fiuggi per i granata. Mercato ancora fermo per tutte e due, il Napoli ha ufficializzato il nuovo tecnico mentre la Salernitana deve ricostruire il rapporto con Paulo Sousa dopo la scadenza del vincolo legato alla clausola rescissoria del 20 giugno.