Napoli capitale della pallanuoto paralimpica: il sogno è arrivare ai Giochi

C'è un'ultima barriera da abbattere. Il sogno della pallanuoto paralimpica di essere ammessa ai Giochi passa ancora da Napoli. E' qui che per il secondo anno consecutivo si giocano le final six della Serie A, il primo e più grande campionato nazionale al mondo di questa disciplina nata solo due anni fa.

Lo scudetto lo vince la Rari Nantes Florentia, i Lions non riescono a difendere il titolo conquistato l'anno scorso e chiudono terzi. Alcuni di loro parteciperano al debutto assoluto della nazionale italiana a inizio luglio, in Spagna. Ma il successo più grande resta andare in vasca.

Nel servizio le interviste a Mario Giugliano, allenatore della nazionale paralimpica, Andrea Scotti Galletta, allenatore della Lions Napoli e organizzatore delle Final Six, Vittorio Abete, capitano della Lions, e Fabio Cozzuto, giocatore della Lions Napoli e protagonista della finale per il bronzo.