Napoli, forte la candidatura di Italiano per la panchina, ma spunta Galtier

"Tra i quaranta allenatori che sto valutando per il Napoli Italiano non c'è perché ha un contratto con una società amica, ma se fosse lui a liberarsi potrei prenderlo in considerazione". Così Aurelio De Laurentiis sul tecnico della Fiorentina che, però, sembrerebbe essere in cima alla lista dei desideri del presidente. Anzi si parla anche di un possibile interesse del Napoli per due gioielli viola, il difensore Milenkovic e l'attaccante Nico Gonzalez.

Dagli appunti del patron azzurro spunterebbe anche il nome del francese Christophe Galtier ormai ex del Paris Saint Germain. In ogni caso siamo ancora ai contatti anche se la sensazione è che il nuovo allenatore del Napoli si conoscerà ben prima della data limite del 27 giugno fissata da De Laurentiis.

In casa Salernitana domattina alle 10, in programma la conferenza stampa di Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo parlerà anche del futuro dell'allenatore Paulo Sousa, la cui permanenza sulla panchina granata è data per scontata, e di mercato. Imminenti i riscatti di Dia e Pirola.