Giuntoli ai saluti, il d.s. lo fa De Laurentiis. Che avvisa: "Niente sazietà"

“Io non ho paura di niente”. Rudi Garcia non poteva essere più chiaro. Si riparte da qui allora, da un allenatore sicuro dei propri mezzi al quale il presidente, prima ancora di fissare obiettivi, affida una missione dettandogli le parole da pronunciare ai calciatori. “Bello, bisogna che ti svegli, non è che puoi stare seduto perché hai vinto uno scudetto. La sazietà può giocare un brutto scherzo”.

La presentazione del nuovo tecnico ormai è storia. L'attualità è il mercato. Alla Reggia di Capodimonte ha fatto rumore l'assenza di Giuntoli: la separazione dal direttore sportivo è ormai a un passo. Così a lavorare al rinnovo di Osimhen fino al 2027 è direttamente il patron, ma non sarà una trattativa breve. I nuovi acquisti ci saranno se e quando lui e Kim partiranno, magari con un'eccezione per Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo.

A Salerno, intanto, aspettavano la scadenza del 20 giugno per capire il destino di Paulo Sousa: salvo colpi di scena, dovrebbe restare l'allenatore dei granata.