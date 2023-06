Napoli, il giorno di Rudi Garcia

"Ricominciamo da tre". La scritta di troisiana memoria apparsa sui tanti striscioni che hanno celebrato il terzo scudetto è il punto di partenza. E si riparte da Rudi Garcia. Tutto pronto nel Salone delle Feste della Reggia di Capodimonte. Giornalisti convocati oggi pomeriggio per la conferenza stampa di presentazione del tecnico transalpino che la prossima stagione siederà sulla panchina del Napoli.

Una novità assoluta la scelta del luogo, scrigno di opere d'arte e simbolo rappresentativo della storia della città. L'idea sarebbe nata da una telefonata tra il presidente De Laurentiis e Sylvain Bellenger, direttore del Museo. Un'iniziativa volta a consolidare anche sul piano sportivo il rapporto già forte sotto il profilo culturale tra Napoli e la Francia.

Sfida impegnativa per l'allenatore che si ritufferà nel campionato italiano dopo la sua esperienza alla guida della Roma. Davanti a taccuini e telecamere spiegherà la sua idea di calcio, che abbina solidità in difesa e rapide verticalizzazioni per le punte.

A Castel Volturno Garcia ritroverà il centrocampista camerunense Zambo Anguissa, conosciuto ai tempi dell'Olympique Marsiglia.