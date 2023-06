Galtier sempre più vicino al Napoli: pronto un biennale

Mesdames et Messeieurs, ecco a voi Christophe Galtier. Abituiamoci all'accento francese, perché presto il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere proprio lui, il tecnico che ha appena vinto la Ligue 1.

Questione di giorni e lascerà il Paris Saint Germain: gli emiri verseranno 6 milioni di euro sul suo conto corrente a titolo di buonuscita.

A quel punto potrà firmare il contratto con De Laurentiis: un biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, a cifre superiori rispetto a Spalletti: merito del decreto crescita, che con lo stesso lordo garantiscono uno stipendio superiore del 20%.

Ai piedi del Vesuvio, come scrive l'Equipe, potrebbe ritrovare Victor Osimhen, che ha già allenato. Se poi non dovesse incrociarlo, se ne farà una ragione: Galtier si è laureato campione di Francia al Lille l'anno dopo che il suo club lo ha venduto al Napoli. D'altronde è più bravo a far crescere talenti che a gestire le star.

Sullo sfondo restano i nomi di Rudy Garcia e Paulo Sousa. Le quotazioni del portoghese sono in ribasso e l'incontro con De Laurentiis, oltretutto, lo costringerà a ricucire in fretta i rapporti con Iervolino, altrimenti anche la Salernitana finirà per cambiare strada.