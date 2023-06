Napoli, weekend all'insegna del mercato

Più affari che mare, non sarà un weekend di relax quello di Aurelio De Laurentiis, non più solo presidente ma ormai a tutti gli effetti anche direttore sportivo del Napoli: si occuperà lui in prima persona anche delle trattative per i rinnovi, prima fra tutte quella che riguarda Victor Osimhen. Nel fine settimana i colloqui con il manager dell'attaccante, che seguirà gli sviluppi delle chiacchierate a distanza dalla Nigeria, dove è in vacanza e si dedica soprattutto ai bambini. Prolungamento di due anni e consistente aumento dell'ingaggio la proposta del Napoli, che tiene la porta aperta per le ormai note offerte irrinunciabili, al momento solo ipotizzate. Senza proposte messe nero su bianco, Osimhen partirà con i compagni per il ritiro di Dimaro. Un ritiro che si preannuncia ricco di novità: il sopralluogo effettuato da Valentina De Laurentiis nel comune che ospita gli azzurri ha portato alcune importanti modifiche: tutto il centro cittadino diventerà area pedonalizzata interdetta alle auto e il punto d'incontro serale non sarà più Piazza Madonna della Pace ma un campo di calcio adiacente alla chiesa del paese. Davanti allo stadio sarà esposta la Coppa dello Scudetto e il tricolore simbolo della vittoria azzurra sostituirà il logo della società dipinto sull'asfalto in diversi punti della cittadina.