Napoli Pride. Oggi in piazza contro ogni tipo di discriminazione

Diversità di vedute. Una rivisitazione della scena finale di "A qualcuno piace caldo", come spot per promuovere l'edizione 2023 del Napoli Pride.

Il popolo Lgbtq oggi scende di nuovo in piazza per rivendicare diritti: alle 16 da piazza Dante partirà il corteo diretto alla Rotonda Diaz dove alle 21 istituzioni, associazioni, personaggi della cultura e dello spettacolo si alterneranno sul palco per lo spettacolo e per dire no alle discriminazioni. Gli organizzatori stimano una partecipazione di almeno 300mila persone.

Predisposto un piano viabilità ad hoc: divieto di sosta in via Enrico Pessina dalle 8 del mattino; in via Nazario Sauro, viale Anton Dohrn e via Cesario Console a partire dalle 15. Alla 15 scatteranno anche il senso unico di circolazione in piazza Carolina, via Chiatamone e via Chiaia e, con l'eccezione dei veicoli autorizzati, il divieto di transito nei tratti di strada di volta in volta interessati dal passaggio del corteo e in altre vie del centro.

Il piano traffico è consultabile sul sito del Comune di Napoli che è anche co-organizzatore dell'evento.