Napoli e Salernitana, intrigo Sousa: le alternative da Galtier a Gattuso

Una matassa più che un intrigo, che va da Napoli a Salerno. E trovare il bandolo non è neppure così complicato, bisogna solo aspettare: Christophe Galtier sta trattando la buonuscita con il Paris Saint-Germain, in ballo 15 milioni di euro, non pochi spiccioli.

Trattativa lunga e ingaggio alto, così il casting di De Laurentiis prosegue e porta all'incontro con Paulo Sousa. Tra i 40 nomi sull'agenda del patron, non esattamente il più integralista del 4-3-3, ma in passato, tra Qpr, Videoton, Basilea e Flamengo ha utilizzato anche questo modulo che meglio si sposa con la rosa degli azzurri.

Problema: Sousa allena la Salernitana, che gli ha appena rinnovato il contratto. "Gli abbiamo dato tempo per decidere", spiega l'amministratore delegato granata Maurizio Milan. Fino al 20 giugno. "Abbiamo avuto tante richieste da altri club, nessuna offerta ufficiale", ha chiarito l'agente del portoghese. Se vuole cambiare aria, Sousa deve pagare una penale da un milione. O farsela pagare. Il Napoli lo farebbe anche, ma tramite contropartite: Zerbin, Zanoli o Gaetano.

Ma il 20 giugno arriva presto, De Laurentiis ha fissato al 30 la sua scadenza per trovare l'erede di Spalletti e Iervolino non avrebbe gradito l'atteggiamento del suo attuale allenatore.

Così intanto la Salernitana si guarda intorno, tra Gattuso, Pirlo e il meno conosciuto Farioli. E De Laurentiis, paziente, aspetta: persi Luis Enrique e Italiano, ha comunque il sì di Rudy Garcia e Rafa Benitez. Ma non sono in cima alla sua lista.