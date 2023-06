Napoli, sgomberato il deposito Anm "Stella Polare"

Nel deposito restano un tavolo, due sedie, due mobili da cucina e un frigorifero. Le famiglie che l'avevano occupato sono andate via senza opporre alcuna resistenza e pare abbiano rifiutato anche le sistemazioni alternative offerte dal Comune di Napoli.

Erano arrivate a gennaio in quel deposito della Anm, l'azienda di mobilità urbana, nel tratto di via Arnaldo Lucci che si incrocia con via Marina. Per tutti è la "Stella Polare", la vecchia rimessa di tram, ormai svuotata dal 2017 ma dove restano le cabine elettriche che gestiscono parte della rete tramviaria e che da mesi erano prive di manutenzione a causa di quella occupazione abusiva.

Insieme famiglie rom e senza fissa dimora avevano affrontato l'inverno e i violenti temporali, fino alla scorsa settimana, in quel deposito con i servizi di luce e acqua ancora allacciati.

Fino a ieri, all'intervento di Polizia e Vigili del Fuoco, salutato con soddisfazione dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "L'operazione - ha detto - testimonia come, pur a fronte di situazioni articolate e complesse, proseguano senza sosta su tutto il territorio nazionale gli interventi di contrasto al fenomeno delle occupazioni illegali e di restituzione dei beni ai legittimi proprietari".