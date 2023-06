Teatro Cilea, un cartellone 'da ridere'

Promette sorprese agli abbonati, Lello Arena, presentando il cartellone 2023-2024 del teatro Cilea. La sala vomerese punta sulla comicità con alcuni spettacoli dedicati alla musica. Il direttore artistico sarà di nuovo protagonista in scena assieme a Nino Frassica. Ma dei “Tre tenores & friends”, questo il titolo dell'evento, Arena non ha voluto svelare il nome del terzo protagonista.

Massimiliano Gallo inaugurerà la stagione il 9 novembre con "Stasera, punto e a capo". Dal 30 novembre il duo Arteteca, con Enzo Iuppariello e Monica Lima, torna in scena con la cab-commedia "Chi ti è morto?" scritta da Nando Mormone, Monica Silvia Lima, Enzo Iuppariello. Dal giorno di Natale, appuntamento con il one man show di Francesco Cicchella "Bis! Christmas Edition". Grande ritorno dal 18 gennaio per Paolo Caiazzo con lo spettacolo "Separati ma non troppo" mentre per la prima volta al Cilea arriva dal 25 gennaio Enzo Decaro in "Non è vero ma ci credo", commedia di Peppino De Filippo. Una commedia sul rapporto tra genitori e figli è "Il viaggio del papà" di Maurizio Casagrande, dal 1 febbraio. Dal 29 febbraio con uno spettacolo scritto da Stefano Sarcinelli in scena Francesco Paolantoni in "O… Tello O… Io" con Stefano Sarcinelli, Felicia del Prete, Raffaele Esposito, Arduino Speranza per una serata filo…drammatica è uno spettacolo ispirato alla commedia dell'arte. "Balcone a tre piazze" invece vede protagonista Biagio Izzo e andrà in scena dal 4 aprile. Chiusura di stagione con Serena Autieri che interpreterà Elvira Donnarumma, regina dei cafè chantant, in “La sciantosa”, con la regia di Gino Landi. Fuori abbonamento: Roberto Colella in "Ci inventeremo qualcosa", il primo spettacolo teatrale del cantante de "La Maschera". Dal 19 al 22 ottobre, in omaggio agli abbonati, il musical "Noi restiamo qui".

Nel servizio le dichiarazioni del direttore artistico Lello Arena, e di Mario Esposito e Nando Mormone, rispettivamente direttore generale e amministratore unico del teatro.