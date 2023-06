Nave turca ripartita, non contestato il dirottamento

Ha lasciato a mezzogiorno le acque antistanti il Borgo Marinari come una delle tante navi cargo che transitano nel Porto di Napoli. Ma solo poche ore prima a bordo della Galata Seaways, 22 uomini di equipaggio e tre passeggeri, battente bandiera turca, partita dal porto di Topcular e diretta in Francia, si erano vissuti scenari di guerra. A 70 miglia al largo del Porto di Ischia l'intervento delle forze speciali italiane allertate dall'sos antipirateria e anti terrorismo lanciato dal Comandante della nave. Denunciava un tentativo di dirottamento da parte di alcuni clandestini armati di coltelli. Prima la Gregoretti della Guardia Costiera, che ha affiancato il mercantile, poi 12 incursori della Brigata San Marco della Marina Militare, che si sono calati a bordo, dagli elicotteri, hanno fatto rientrare l'allarme. I 15 clandestini (tra loro due donne, di cui una incinta e due minori) sono stati trovati, identificati e fatti sbarcare. Per le donne e due uomini è stato necessario il ricovero. Gli altri sono stati trasferiti in centri di accoglienza. Per tre di loro la denuncia per porto d'armi (due coltelli e un taglierino). Vengono da Iraq, Siria, Iran: "Una volta scoperti non volevamo essere rimpatriati" hanno dichiarato.