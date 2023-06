Nave turca, tre clandestini denunciati. Il video del blitz del Battaglione San Marco

A bordo di una nave turca, il mercantile Galata Seaways, l'aggressione all'equipaggio da parte di un gruppo di clandestini. E' successo in mare aperto, 70 miglia al largo di Ischia. A riportare l'ordine a bordo le forze speciali italiane intervenute dopo l'allarme lanciato dal comandante.

I migranti erano una quindicina, nascosti a bordo dei vani di alcuni camion imbarcati: un iraniano, quattro siriani e nove iracheni. L'unico non ancora identificato è ricoverato per ipotermia all'ospedale del Mare. Tra essi due donne.

La Galata Seaways è una nave commerciale per il trasporto appunto di camion e di pochi passeggeri ed era partita dal porto di Topcular, in Turchia, il 7 giugno, diretta in Francia, allo scalo portuale di Sete dove l'arrivo era previsto per domani.

Due dei clandestini avevano coltelli e avrebbero tentato di entrare nella plancia di comando con l'intenzione, secondo i testimoni, di dirottare la nave.

A dare l'allarme antipirateria e antiterrorismo è stato il comandante informando le autorità turche che hanno chiamato il comando generale della Guardia costiera in Italia chiedendo l'intervento dei soccorsi.

E' così scattato il sistema di sicurezza: la nave “Gregoretti” della Guardia Costiera, non lontana dal luogo del sequestro, è intervenuta per prima, intercettando e affiancando la Galata Seaway in attesa dell'intervento della Marina militare. Due elicotteri del Battaglione San Marco hanno calato a bordo del mercantile due “boarding team”, le squadre di incursori, dodici uomini in tutto. Il comandante e cinque uomini dell'equipaggio si erano intanto barricati nella plancia, sul ponte di comando della nave, mentre al resto dell'equipaggio, composto da 22 persone, e ai passeggeri era stato chiesto di chiudersi in cabina.

Il blitz è riuscito, i militari hanno ripreso il controllo della Galata Seaways e ora la nave ha fatto rotta verso Napoli, fermandosi in rada di fronte a Castel dell'Ovo. I clandestini a bordo sono stati identificati dai militari in attesa degli interrogatori e degli accertamenti di Guardia di finanza, Polizia di frontiera, squadra mobile di Napoli e Capitaneria di porto, e delle decisioni della procura partenopea.

La nave non è stata sequestrata ed è tornata completamente sotto il controllo del comandante.

L'annuncio della delicata operazione lo ha dato in diretta, quando il blitz era ancora in corso, il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante un'intervista di Bruno Vespa al “Forum in masseria”. Poi l'operazione è proseguito fino al buon esito finale.

Nella notte, gli immigrati sono stati sbarcati e condotti in Questura, a Napoli, dagli agenti della Squadra Mobile e dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza,. A coordinare le indagini finalizzate a fare luce su cosa è accaduto sulla nave è il sostituto procuratore di Napoli Enrica Parascandolo. A bordo della nave gli investigatori hanno trovato due coltelli e un taglierino: potrebbe trattarsi, è l'ipotesi al vaglio, delle armi utilizzate per minacciare l'equipaggio. I migranti saranno collocati presso il centro di accoglienza della croce rossa, eccetto due minori che saranno collocati presso un altro centro.