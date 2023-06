Auto esplosa, prime verità dall'autopsia

Le prime risposte arriveranno dall'autopsia sui corpi delle due vittime, la ricercatrice del CNR Maria Vittoria Prati, 66 anni, deceduta lunedì scorso e Fulvio Filace, il tirocinante di 25 anni morto ieri. Erano seduti uno accanto all'altro venerdì scorso in quell'auto, prototipo di vettura ibrido-solare, che in pochi secondi è diventata la loro trappola infernale.

La Procura della Repubblica di Napoli indaga, per ora, contro ignoti, per duplice omicidio e incendio colposi. Oggi il conferimento dell'incarico ai consulenti tecnici per l'esame approfondito delle salme, che probabilmente comincerà domani quando anche i familiari delle vittime avranno nominato i loro esperti di parte. "Chiediamo che la Verità e i responsabili della morte di Fulvio vengano presto a galla" hanno scritto in una nota i genitori del giovane studente. Gli mancava davvero poco alla laurea magistrale in Ingegneria Meccanica per l'Energia e l'Ambiente con indirizzo Motoristico: sognava di lavorare in Ferrari.

Un sogno spezzato da quell'esplosione, al momento ancora inspiegabile: diversi già gli atti acquisiti dai Carabinieri, sotto sequestro i resti dell'auto e il prototipo gemello di quello andata a fuoco, già pronta la prima lista di testimoni da ascoltare. In campo ci sono anche i militari del Racis, per tutti i rilievi scientifici. Toccherà a loro e ai periti capire le cause di quella deflagrazione in pieno giorno mentre l'auto affrontava uno degli ultimi test previsti.