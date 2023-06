Piantagioni di cannabis sui Monti Lattari. Carabinieri trovano un bunker. Un arresto

Vasta operazione dei Carabinieri sui Monti Lattari. Trovato un bunker forse utilizzato come nascondiglio e serra per la coltivazione della cannabis. Nel locale attrezzato con lampade, alimentatori, impianto di ventilazione e materiale vario per la coltivazione delle piante, la fornitura elettrica “assicurata” attraverso un allaccio abusivo alla rete. Un uomo è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.

L'intervento “Continuum Bellum” effettuato dai baschi rossi dell'Arma dello squadrone eliportato cacciatori Calabria con i colleghi delle stazioni del comando provinciale di Napoli e della compagnia di Castellammare di Stabia. La risposta al vantaggio ambientale è il monitoraggio continuo che i militari della compagnia di Castellammare di Stabia svolgono lungo quei declivi. In un’area demaniale i Carabinieri hanno rinvenuto 207 piante di cannabis di altezza media di un metro e mezzo. Le piante sono state campionate e distrutte sul posto. Anche questa volta, nel secondo giorno consecutivo, i Carabinieri hanno effettuato un arresto e sequestrato droga. A finire in manette per detenzione illegale di armi e detenzione di droga a fini di spaccio Sebastiano Esposito, 33enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine e ritenuto contiguo al clan Afeltra - Di Martino. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola lanciarazzi calibro 22 completa di caricatore per capsule di innesco, poco più di 31 grammi di marijuana, un bilancino e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. L’arma, utilizzata solitamente per lanciare “segnali di aiuto”, sarà sottoposta ad accertamenti balistici.