A Pomigliano un corteo silenzioso ricorderà Frederick Akwasi Adofo

Picchiato selvaggiamente e ucciso da due persone, molto probabilmente giovanissime. Frederick Akwasi Adofo, 43 anni, nigeriano, dopo la brutale aggressione ha provato a chiedere aiuto, ha fatto qualche metro a piedi prima di accasciarsi all'interno di un condominio.

Soccorso e accompagnato in ospedale, non ce l’ha fatta. La morte è arrivata a pochi passi da un supermercato di Pomigliano d’Arco, Napoli, davanti al quale la vittima racimolava qualche spicciolo aiutando i clienti con le buste della spesa. "Era sempre gentile”, ricordano in molti sui social.

Una violenza inspiegabile, dice l’ex parroco della chiesa San Felice in Pincis Giuseppe Gambardella.

Sulla panchina sulla quale Frederick dormiva ora ci sono fiori e biglietti. L'amministrazione comunale si farà carico dei funerali. Giovedì un corteo silenzioso lo ricorderà lungo le strade di Pomigliano. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri, che hanno recuperato altre immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona, utili forse a facilitare l'identificazione degli aggressori.