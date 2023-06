Portici, una mappa per calcolare la potenziale produzione di energia solare

La reggia voluta come residenza estiva da Carlo di Borbone, e poi le ville vesuviane settecentesche, il real opificio di Pietrarsa, primo nucleo industriale d’Italia, ma anche i palazzi moderni, le aree di mercato, le scuole, il municipio e persino le cupole delle chiese. Nella mappa tridimensionale di Portici, città a sud di Napoli, che ha ideato il centro di ricerca Enea, tutti i tetti di questi edifici sono evidenziati in rosso. È il colore che, nella leggenda di questa speciale carta geografica digitale e navigabile, corrisponde a pannelli fotovoltaici potenzialmente installabili, come racconta Grazia Fattoruso, la ricercatrice del centro di ricerca Enea di Portici, che la ha ideata. È una mappa molto accurata e calcola ogni superficie idonea alla produzione di energia da fotovoltaico, una stima alla quale viene sottratta l'ombreggiatura, l’inclinazione del tetto, il verde, l’impatto che le polveri sottili hanno sull'energia prodotta dal sole.

Un catasto virtuale di energia alternativa ai combustibili fossili, applicabile a tutte le città, ma modellato su Portici, non a caso: ha la più alta densità di popolazione in Italia (insieme a Casavatore) quasi 12mila abitanti a km quadrato, e un fitto abitato su appena 4 km quadrati. Secondo la mappa il suo potenziale fotovoltaico è di 500 gigawattora annui. Anche usando solo il 30% di questa produzione - dice Grazia Fattoruso - coprirebbe i bisogni energetici di 150 mila famiglie quindi tre volte la popolazione di Portici.

Un enorme aiuto all’ambiente, perché consente un risparmio di emissione di co2 pari a quella prodotta da 2100 auto di nuova generazione in un anno.

È uno strumento utile alle amministrazioni per pianificare e agevolare la nascita di comunità energetiche. Come quella che, a San Giovanni a Teduccio periferia di Napoli, vicinissima a Portici, è alimentata da 166 pannelli. Sono installati sul tetto della Fondazione Famiglia di Maria, che assiste bambini e famiglie in difficoltà. È la prima comunità energetica rinnovabile e solidale nata al sud.

Nel servizio le interviste a Grazia Fattoruso, Anna Riccardi, pres. Fondazione Famiglia di Maria, e Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania