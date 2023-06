Positano, estate più sicura con un punto di primo soccorso sanitario

Da una sinergia tra Comune e Asl Salerno nasce il progetto “Estate sicura" a Positano, uno dei centri della Costiera amalfitana dove gli interventi di soccorso medico sono ancora più difficili per il traffico intenso, per la mancanza di un'efficiente area di atterraggio per l'elisoccorso e per le distanze dagli ospedali. Ora, durante l'estate, sarà attivo un punto di primo soccorso.

A disposizione dell'Asl, locali comunali per ospitare la guardia medica diurna. E sulle spiagge: infermieri in servizio.

Nel servizio, le voci di:

Giuseppe Guida - Sindaco di Positano

Gennaro Sosto - Direttore generale Asl Salerno

Giuseppe Servillo - Primario anestesia e rianimazione Policlinico “Federico II”