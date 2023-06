Premio Ischia di giornalismo: focus sul cambiamento climatico

Quaranquattresima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo, in programma il focus sul cambiamento climatico, un'emergenza che coinvolge l'isola che fatica a superare il trauma della frana dello scorso novembre. Sui podcast il contributo di giovani attivisti per diffondere il loro lavoro di attenzione e sensibilizzazione sul clima. Nel servizio le interviste di Sofia Pasotto, attivista per il clima e di Federico Taddia, autore del podcast “Bello Mondo”.