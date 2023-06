Premio Strega: la cinquina dei finalisti

Rosella Postorino con “Mi Limitavo ad Amare Te”, Ada D'Adamo con “Come d'Aria”, Maria Grazia Calandrone con “Dove Non Mi Hai Portata”, Andrea Canobbio con “La Traversata Notturna” e Romana Petri con “Rubare La Notte” sono i cinque finalisti del Premio Strega 2023, che verrà assegnato il prossimo 6 luglio a Villa Giulia a Roma in una serata condotta da Geppi Cucciari.

La cinquina rispetto ai dodici candidati iniziali è stata svelata al Teatro Romano di Benevento, in un evento condotto da Stefano Coletta che ha presentato uno a uno i dodici libri in corsa per il più celebre premio letterario italiano.

Nel servizio le interviste alla scrittrice Rosella Postorino, al marito di Anna D'Adamo Alfredo Favi, al direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e al sindaco di Benevento Clemente Mastella.