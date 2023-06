Il canottaggio diventa inclusivo: una barca per remare contro le difficoltà

Il canottaggio per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale di ragazzi e adulti, in particolare disabili e anziani. A Salerno donata al Circolo Canottieri Irno un'imbarcazione di ultima generazione per potenziare le attività sportive e riabilitative di soggetti deboli nell'ambito del progetto "Andamento lento".

Nel servizio le interviste a Tony Ardito, presidente del Club Rotary Salerno, e a Gianni Ricco, presidente del Circolo Canottieri Irno.