L'ovazione del Maradona commuove Quagliarella

Una standing ovation lunga più di tre minuti. Tutti in piedi al Maradona per Fabio Quagliarella. Stabiese, 40 anni compiuti, 182 reti in Serie A, quattordicesimo nella classifica marcatori all-time. Un signore del gol. Al Napoli ha giocato nella stagione 2009/2010: undici reti prima in 34 partite.

Al momento della sostituzione, Quagliarella si è commosso. Uscendo dal campo ha salutato tutti i componenti della panchina azzurra e i compagni di squadra.

La parola “ritiro” non è stata pronunciata. La Sampdoria giocherà in B il prossimo anno. “Io sono a disposizione e mi sento bene - ha detto Quagliarella - deciderà il club".